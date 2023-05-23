Радимов: в предстоящем финале Кубка Кокшаров может сказать своё слово

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал три главных позитивных момента Российской Премьер-Лиги по итогам 28-го тура. На первое место Радимов поставил первый гол в РПЛ нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.
«3. «Ахмат» борется за медали. Весной команда Ташуева очень хороша и совершенно заслуженно продолжает претендовать на бронзу. Предстоящий матч с «Ростовом» будет безумно любопытным.
2. «Крылья Советов» выскочили из зоны стыков, «Пари НН» разгромил «Сочи». Борьба за выживание в нашем чемпионате интригует, ведь на два места в стыках «претендуют» сразу четыре команды, а рисковать никто не хочет. Все ведь помнят, как в прошлом году «Уфа» слетела в лучшую лигу мира на последней минуте стыка с «Оренбургом»? Покусавший половину РПЛ «Акрон» показал, что в отдельных матчах клубы ФНЛ запросто могут победить. Поэтому встрепенувшиеся самарцы и нижегородцы порадовали убедительными сухими победами. В оставшихся турах внизу будет бойня, уже в следующем туре «Факел» — «Крылья Советов». Интересно!
1. Первый гол Кокшарова. Молодой воспитанник «Краснодара» здорово проявил себя в матчах ЮФЛ и МФЛ, но в основе тягаться с мощным Кордобой было сложновато, однако свой шанс в прошедшем туре Кокшаров использовал и стал автором самого молодого гола «Краснодара» в РПЛ — красавец! Александр — сын олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова, здорово продолжает семейные спортивные традиции. Не хочется сглазить, но есть предчувствие, что и в предстоящем финале Кубка парень своё слово может сказать», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 23 мая 2023
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