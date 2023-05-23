В Мадриде задержаны люди, которые повесили на мосту куклу в форме Винисиуса

Национальная полиция Испании задержала четырёх человек, которые повесили на мосту надувную куклу в футболке бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов.

Отмечается, что задержанных подозревают в преступлении на почве ненависти. Расследование началось 26 января после появления на мосту «надувного манекена в футболке Винисиуса». Также был вывешен 16-метровый баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал».

Напомним, Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.