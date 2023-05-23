Том Брэди и Неймар поддержали Винисиуса в борьбе против расизма
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Американский футболист Том Брэди и бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар поддержали форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора после инцидента в матче с «Валенсией (0:1).
«Сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. К сожалению, я не могу защищать её, учитывая то, что происходит каждую неделю. Я согласен», — написал в одной из соцсетей Винисиус.
На этот пост легендарный квотербек Брэди ответил двумя смайликами в виде сердец. «До каких пор?» — ответил на пост Неймар.
Напомним, Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.
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