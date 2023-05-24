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Хави оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону»

Хави оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Это витает в воздухе. Это зависит от многих вещей, вряд ли я могу сказать что-то ещё.

Он потрясающий футболист. Это человек, с которым я очень дружу. Посмотрим, можно ли это сделать. Также это зависит от желания самого Лионеля», – приводит слова Хави Sport.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что аргентинец не будет продлевать соглашение с парижским клубом.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.

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