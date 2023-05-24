Виталий Дьяков: Соболеву нужно больше думать головой. РПЛ — это не медиафутбол

Бывший российский защитник Виталий Дьяков высказался о решении КДК РФС увеличить срок дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева до четырёх матчей Российской Премьер-Лиги. Наказание форвард получил за демонстрацию неприличного жеста в матче с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«КДК вынес справедливые решения: дисквалификация Соболева на четыре матча и отмена красной карточки Роши. Теперь всё стало на свои места. Только ЦСКА от этого ни горячо и ни холодно — очки никто не вернёт. Удаление Роши предрешило дальнейший исход матча — этим решением испортили всё, что было можно. Товарища, который сидел на VAR, надо пожизненно отстранить за такой беспредел.

В российском футболе редко встречаются такие телодвижения, как у Соболева. То дрался с «Зенитом», то этот случай: видимо, любит принимать участие в стычках и разборках. Ему надо работать над ошибками и больше думать головой. РПЛ — это не медиафутбол.

В оставшихся матчах чемпионата «Спартак» справится и без Соболева: Бальде вполне может его заменить. Но на летних сборах тренер не будет рассчитывать на него как на игрока основы, потому что он пропустит первые два тура. А кто-то может выстрелить — в таком случае Соболев присядет на замену», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.