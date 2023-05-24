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В «Спартаке» ответили на вопрос о новой форме на сезон-2023/2024

В «Спартаке» ответили на вопрос о новой форме на сезон-2023/2024
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что дизайн игровой формы команды на будущий сезон находится в процессе разработки, который контролирует технический партнёр клуба.

«У нас есть технический партнёр Wildberries — он и занимается этим вопросом. Форма будет. Мы доверяем нашему партнёру», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Компания Wildberries заключила соглашение со «Спартаком» перед началом сезона-2022/2023. По условиям контракта, компания занимается поставкой формы для красно-белых, а не её производством.

Напомним, ранее техническим партнёром «Спартака» была компания Nike, с которой были согласованы комплекты формы на сезон-2023/2024 с учётом традиций клуба и новых идей. После обострения конфликта на Украине Nike, как и ряд других иностранных компаний, ушли с российского рынка из-за санкций.

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Источник: «Спартак» готов предложить за хавбека «Ростова» Глебова € 6–7 млн
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