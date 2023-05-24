Созин: вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК и Карасёв — другой

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решения Экспертно-судейской комиссии РФС по матчу «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я за эти три дня не встретил ни одного человека, который признал бы, что пенальти на Мозесе был назначен верно. Видимо, все они сидят в ЭСК. Ни эксперты, ни блогеры с журналисты, никто не сказал, что это пенальти. Вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК – другой.
Мне понравились слова, что пенальти – это убийство. Это когда не поставить его нельзя. А не когда игрок падает от лёгкого контакта, словно его подстрелили. Раз пенальти увидел только Карасёв и члены ЭСК, то им надо выйти и сказать: никто, кроме нас, в футболе не разбирается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 24 мая 2023
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