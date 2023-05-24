Нигматуллин: Баринову не было смысла ехать в Европу. Зачем рисковать своей карьерой?

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт с клубом до 2026 года.
«Локомотив» строит молодую и перспективную команду. Но любому растущему коллективу необходим опытный костяк. Думаю, что продление контракта с Бариновым на три года — лучшее решение для обеих сторон. Диме не было смысла ехать в Европу. Зачем рисковать своей карьерой? Там можно было бы не заиграть и загубить карьеру. Очень рад, что «Локомотиву» и Баринову удалось договориться между собой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Баринов, выступающий за основную команду «Локомотива» с 2015 года, является капитаном железнодорожников. За «Локомотив» Баринов провёл 182 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.
- 24 мая 2023
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