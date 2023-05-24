«Интер» выиграл девятый Кубок Италии в истории

Переиграв «Фиорентину» в финале Кубка Италии, «Интер» защитил трофей, а всего в клубном музее миланской команды девять подобных наград. Ранее «нерадзурри» завоёвывали трофей в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011 и 2022 годах.
Столько же побед в Кубке, девять, у «Ромы», а самым титулованным клубом в турнире остаётся «Ювентус» (14). «Фиорентина» праздновала триумф в итальянском Кубке шесть раз, а финал, проигранный сегодня, 24 мая, в Риме, стал пятым в истории «фиалок».
Напомним, несколько минут назад в Риме «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1). Быстрый гол форварда «фиалок» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 29-й минуте аргентинцу ассистировал Марсело Брозович, а на 37-й удобный прострел исполнил Николо Барелла. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав главную награду турнира в Милане.
- 25 мая 2023
-
00:48
-
00:31
-
00:30
-
00:20
-
00:12
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:01
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:00
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:01