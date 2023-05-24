«Интер» выиграл девятый Кубок Италии в истории

Переиграв «Фиорентину» в финале Кубка Италии, «Интер» защитил трофей, а всего в клубном музее миланской команды девять подобных наград. Ранее «нерадзурри» завоёвывали трофей в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011 и 2022 годах.

Столько же побед в Кубке, девять, у «Ромы», а самым титулованным клубом в турнире остаётся «Ювентус» (14). «Фиорентина» праздновала триумф в итальянском Кубке шесть раз, а финал, проигранный сегодня, 24 мая, в Риме, стал пятым в истории «фиалок».

Напомним, несколько минут назад в Риме «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1). Быстрый гол форварда «фиалок» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 29-й минуте аргентинцу ассистировал Марсело Брозович, а на 37-й удобный прострел исполнил Николо Барелла. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав главную награду турнира в Милане.