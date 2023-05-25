Президент «Интера»: теперь у всех в клубе менталитет победителей

Президент «Интера» Стивен Чжан отреагировал на победу миланского клуба в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1), а также порассуждал о предстоящем финале Лиги Чемпионов.

«Я не могу выразить, как я горжусь своими игроками и всем персоналом. Теперь у всех здесь менталитет победителей, и именно поэтому мы можем играть во многих финалах и выигрывать много кубков. Это еще раз подтверждает, что наши усилия вознаграждаются.

Что касается финала Лиги Чемпионов, мы по итальянским традициям не говорим об этом. Но будем честны, на протяжении семи лет наши игроки, наш клуб даже близко не нацеливался на выигрыш в таком турнире. А теперь же мы сыграли в стольких финалах, выиграли много всего. Я думаю в таких играх очень важны наши сердца и наш разум», — приводит слова Чжана Football Italia.