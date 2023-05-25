Мелкадзе: задача «Сочи» на игру с «Зенитом» — победить, однозначно
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о задачах команды на последние матчи текущего сезона, отметив, что сочинцы хотят победить санкт-петербургский «Зенит» в ближайшей игре.
«Мотивация максимальная, потому что хочется как‑то порадовать всех, кто переживает и болеет за нас. Ещё не разбирали цели на игру с «Зенитом», но, мне кажется, задача — победить, однозначно», — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».
«Зенит» занимает первое место в РПЛ с 66 набранными очками после 28 сыгранных матчей. Петербуржцы уже гарантировали себе чемпионский титул в текущем сезоне. «Сочи» идёт на 10-й строчке турнирной таблицы с 37 заработанными очками.
Игра пройдёт 27 мая в Сочи. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
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