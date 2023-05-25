Кечинов: казалось, дисквалификация Соболева после матча с ЦСКА будет гораздо больше

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался насчёт четырёхматчевой дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева.
«Вердикт о дисквалификации Соболева на четыре матча вынесла экспертная комиссия – значит, он справедливый. Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше. Такое наказание Соболева послужит уроком для других футболистов. Надо быть сдержанными. Все понимают, что это выглядело очень некрасиво.
Соболев – парень с характером и стержнем. Это хорошо, что у него есть энергия. Только свою вспыльчивость нужно направить в другое русло: забивать голы и отдавать результативные передачи. А заниматься таким не стоит – это не красит. Но, как мне кажется, на имидже «Спартака» это никак не скажется.
Отсутствие Соболева в оставшихся матчах – однозначно потеря для «Спартака». Помимо драк и неприличных жестов, он выполняет очень много полезной работы. Он лидер нападения наравне с Промесом – они чуть ли не рекорды ставят.
Но есть Бальде, Николсон и Мелёшин. Надеюсь, они заменят Соболева. «Спартаку» по силам продолжить борьбу за второе место», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 25 мая 2023
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