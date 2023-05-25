Глава Ла Лиги Тебас: нам нужны полномочия в борьбе с расизмом, всё изменится через полгода

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководству турнира необходимы расширенные полномочия для борьбы с расизмом.

«Всё, чего мы хотим — расширенные полномочия в вопросах борьбы с расизмом. Мы убеждены, что с такой властью проблема была бы решена в течение нескольких месяцев.

Мы действуем согласно закону, и я думаю, что через шесть месяцев проблема исчезнет, и мы станем лучшей лигой в мире. Нам нужны компетенции для борьбы с этим невыносимым поведением — с расизмом, с гомофобией.

Почему я так говорю? Мы смогли обеспечить экономический контроль, чтобы наши клубы не обанкротились, поэтому, если нам дадут полномочия, мы сможем положить этому конец. Это точно легче, чем осуществлять финансовый контроль.

Завтра главе правительства будет направлено обращение с просьбой срочно изменить закон против расизма, ксенофобии и нетерпимости и с просьбой к Федерации испанского футбола наделить нас [необходимыми] полномочиями», — приводит слова Тебаса со специальной пресс-конференции Sky Sports.

Напомним, ранее нападающий мадридского «Реала» Винисиус стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) и обвинил руководство Ла Лиги в потакании таким проявлениям.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.