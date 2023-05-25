Франция проиграла Гамбии на молодежном чемпионате мира

Завершился матч второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по футболу U-20 между сборными Франции и Гамбии.

Сборная Гамбии одержала победу со счётом 2:1, поднявшись первое место в группе F. Африканцы открыли счёт на 13-й минуте матча после гола Танги Зукру. На 61-й минуте поединка Вильсон Одобер восстановил равновесие на табло. Через семь минут Мамин Саньянг забил второй гол Гамбии, установив финальный счёт.

Данное поражение стало вторым подряд для сборной Франции на турнире – до этого «трёхцветные» проиграли Южной Корее с тем же счётом. Таким образом, за один тур до конца группового этапа Франция расположилась на последнем месте в своей группе, Гамбия – на первом.

Следующий тур молодёжного чемпионата мира U-20 пройдёт в понедельник, 29 мая. Франция сыграет с Гондурасом, а Гамбия с Южной Кореей.