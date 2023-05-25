Франция проиграла Гамбии на молодежном чемпионате мира

Завершился матч второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по футболу U-20 между сборными Франции и Гамбии.
Сборная Гамбии одержала победу со счётом 2:1, поднявшись первое место в группе F. Африканцы открыли счёт на 13-й минуте матча после гола Танги Зукру. На 61-й минуте поединка Вильсон Одобер восстановил равновесие на табло. Через семь минут Мамин Саньянг забил второй гол Гамбии, установив финальный счёт.
Данное поражение стало вторым подряд для сборной Франции на турнире – до этого «трёхцветные» проиграли Южной Корее с тем же счётом. Таким образом, за один тур до конца группового этапа Франция расположилась на последнем месте в своей группе, Гамбия – на первом.
Следующий тур молодёжного чемпионата мира U-20 пройдёт в понедельник, 29 мая. Франция сыграет с Гондурасом, а Гамбия с Южной Кореей.
- 25 мая 2023
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:16
-
22:59
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:29
-
21:20
-
21:19
-
21:06
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:29
-
20:22
-
20:09
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:50