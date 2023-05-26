Английский форвард сделал 13 ставок на поражение своей команды и 15 на то, что забьёт гол
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Раскрыты подробности букмекерской активности нападающего «Брентфорда» Айвана Тони, которого дисквалифицировали на восемь месяцев за игру на тотализаторе.
Как информирует сайт Футбольной ассоциации Англии, с февраля 2017 по январь 2021 года футболист сделал 232 ставки. 29 раз Айван заключал пари с букмекером на матчи своих команд. При этом 13 раз он ставил на то, что его клуб проиграет, но сам не принимал участия в этих играх.
Кроме того, Тони сделал 15 ставок на то, что забьёт гол в том или ином матче. Для игры на тотализаторе Айван использовал аккаунты других людей. Сначала футболист отрицал обвинения, а потом признался, что всё-таки играл в азартные игры и размещал ставки в интернет-версиях букмекерских контор.
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