«Играют не деньги, если ты не «Зенит». Ходоровский — о шансах «Торпедо» вернуться в РПЛ

Член совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал о готовящихся изменениях в управленческой структуре клуба, а также признался, что перед автозаводцами не будет стоять задача по возвращению в РПЛ любой ценой. Функционер пошутил, что в футбол играют деньгами только в «Зените».

«Клубу нужен будет спортивный директор, пока не видел представленных кандидатур, но такая должность в «Торпедо» появится. Надо продолжать строить спортивную вертикаль, продолжать решать вопросы с футбольной школой, перестроить работу с болельщиками. Мне очень хочется, чтобы у Сергея Шустикова, который пришёл на этот участок, получилось.

В ближайшее время у нас произойдут организационные изменения, должность президента будет упразднена. Вместо этого будет генеральный директор, на эту позицию перейдёт действующий президент Ярослав Савин.

Помимо всех элементов инфраструктуры, конечно, нужно складывать и команду, которая будет понимать тренерскую и менеджерскую идею. Задачи в следующем сезоне любой ценой быть в РПЛ не стоит, но задача вернуться, безусловно, есть. Желательно полностью готовыми, а не только с красивыми майками. Дело здесь даже не в бюджете, он действительно важен, но в футбол играют не только деньги. Если ты не «Зенит» (смеётся)», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».