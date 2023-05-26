«Саутгемптон» пойдёт на сокращения работников клуба из-за вылета из АПЛ
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Английский «Саутгемптон» планирует провести ряд сокращений из-за вылета команды из АПЛ. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, сокращения затронут весь клуб, а не только основную команду. Сотрудники уже были оповещены о том, что некоторые должности находятся под угрозой сокращения. «Саутгемптон» планирует провести переговоры по реструктуризации на следующей неделе.
«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в АПЛ после 37 сыгранных матчей. «Святые» смогли одержать лишь шесть побед при шести ничьих и 25 поражениях. «Саутгемптону» предстоит провести ещё одну игру в АПЛ до конца сезона. Их соперником станет «Ливерпуль». «Саутгемптон» покинул АПЛ впервые за 11 лет.
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