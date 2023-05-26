Канчельскис: если всё будет нормально, скоро приступлю к работе тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что планирует вскоре возобновить тренерскую карьеру.
«Мы сейчас над этим работаем. Ведутся переговоры. Если всё будет нормально, то приступлю в ближайшее время.
Есть ли предложения из России? Нет пока. Меня это расстраивает? Почему меня должно это расстраивать? Повеситься, что ли? Жизнь продолжается. Ничего страшного.
Я уже 2,5 года без работы? Во-первых, я являюсь главным тренером сборной Национальной студенческой лиги. У меня есть какая-то практика. Конечно, без дела сидеть очень плохо, но в любом случае над этим сейчас агенты усердно работают.
Ждать меня в Азии? И в Азии можно, может, и в других странах. Есть Европа. Интересно ли поработать в РПЛ? С нормальными и адекватными людьми, конечно, было бы приятно поработать.
Болельщики говорят: «Канчельскис только критикует. Сам бы попробовал поработать»? Они щадят и говорят, что у нас всё хорошо? На белое я буду говорить, что это белое, на чёрное — чёрное. Как не критиковать, если я ничего хорошего не вижу?
Меня не приглашают, потому что я неудобный? Может быть. Нужно ложиться под кого-то, прогибаться и заниматься популизмом, как это делают некоторые. Поэтому они и работают», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Последним местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он покинул в 2020 году.
- 26 мая 2023
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