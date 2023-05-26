Канчельскис: если всё будет нормально, скоро приступлю к работе тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что планирует вскоре возобновить тренерскую карьеру.

«Мы сейчас над этим работаем. Ведутся переговоры. Если всё будет нормально, то приступлю в ближайшее время.

Есть ли предложения из России? Нет пока. Меня это расстраивает? Почему меня должно это расстраивать? Повеситься, что ли? Жизнь продолжается. Ничего страшного.

Я уже 2,5 года без работы? Во-первых, я являюсь главным тренером сборной Национальной студенческой лиги. У меня есть какая-то практика. Конечно, без дела сидеть очень плохо, но в любом случае над этим сейчас агенты усердно работают.

Ждать меня в Азии? И в Азии можно, может, и в других странах. Есть Европа. Интересно ли поработать в РПЛ? С нормальными и адекватными людьми, конечно, было бы приятно поработать.

Болельщики говорят: «Канчельскис только критикует. Сам бы попробовал поработать»? Они щадят и говорят, что у нас всё хорошо? На белое я буду говорить, что это белое, на чёрное — чёрное. Как не критиковать, если я ничего хорошего не вижу?

Меня не приглашают, потому что я неудобный? Может быть. Нужно ложиться под кого-то, прогибаться и заниматься популизмом, как это делают некоторые. Поэтому они и работают», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Последним местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он покинул в 2020 году.