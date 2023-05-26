Мостовой: чтобы сместить «Зенит», «Спартаку» нужны игроки уровня Клаудиньо, а не Глебов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».
«Усилил ли бы Глебов «Спартак»? Очень трудный вопрос. Нужно понимать, какие цели и задачи будут у клуба. Если «Спартак» хочет сместить «Зенит» с первого места, то им стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо.
В «Спартаке» есть Мартинс, который, если верить слухам, должен остаться в команде. Есть Литвинов, есть Пруцев, недавно играл Умяров… Изменил бы игру «Спартака» Глебов так, чтобы команда стала претендовать на первое место? Очень сложный вопрос, на который я не могу дать однозначный ответ», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется капитаном «Ростова» 23-летним Данилом Глебовым.
- 26 мая 2023
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