Винисиус выступит в Высшем суде Валенсии по делу о расизме с тремя обвиняемыми

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор должен выступить в суде в связи с расистским скандалом, сообщает TVE.
Ранее было начато расследование в отношении трёх мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые были задержаны в связи с подозрением в совершении преступлений на почве ненависти.
Винисиус должен будет выступить в Высшем суде Валенсии по видеоконференции в качестве пострадавшей стороны. Дата слушания не сообщается. Перед выступлением бразильца суд выслушает обвиняемых.
Суд также обратился к «Валенсии» для установления личности ряда охранников и стюардов, работавших на стадионе в день игры, чтобы вызвать их для дачи показаний в качестве свидетелей.
Напомним, в матче 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на € 45 тыс. и закрыл фанатскую трибуну «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на пять матчей. Позже штраф сократили до € 27 тыс., а трибуну закрыли на три игры.
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