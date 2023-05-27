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«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но не может оформить трансфер из-за санкций

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но не может оформить трансфер из-за санкций
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Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сообщает журналист Феликс Джонстон в своём «твиттере».

По информации источника, «Челси» всё ещё не может оформить трансфер футболиста из-за экономических санкций, введённых Великобританией против России.

Напомним, информация о возможном переходе Захаряна в «Челси» появилась прошлым летом. Английский клуб вёл переговоры с «Динамо», однако не смог оформить трансфер по экономическим причинам.

В зимнее трансферное окно в СМИ появлялись слухи о трансфере Захаряна в «Галатасарай».

20-летний Захарян отметился пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами в 35 сыгранных матчах за «Динамо» в текущем сезоне. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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