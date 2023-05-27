«Торпедо» — «Оренбург»: гости вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Торпедо» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при равенстве в счёте. Практически сразу после начала второй половины игры «Оренбург» вышел вперёд.

Это полузащитник гостей Химми Марин реализовал одиннадцатиметровый удар — второй в этом матче. Первый также был поставлен в пользу «Оренбурга», тогда гол забил нападающий оренбуржской команды Дмитрий Воробьёв.

Прямо сейчас «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).