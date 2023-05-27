Бальде: «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов. Этот трофей — самый желанный для нас

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде заявил, что в следующем сезоне команда Хави отдаст все силы и постарается выиграть Лигу чемпионов.
«Мадрид» ничего не отдаёт просто так. Конечно, они хотели бы выиграть Ла Лигу. Это очень сложный титул, который вознаграждает стабильность и за который мы боролись в течение девяти месяцев. Люди могут говорить всё, что хотят, но мы победили благодаря своему труду.
В еврокубках нам не хватило конкурентоспособности. В неподходящие моменты мы также теряли игроков из-за травм, было много новых трансферов… Но оправданий нет: в следующем году мы собираемся отдать все силы ради Лиги чемпионов. Это трофей, которого мы хотим больше всего», — цитирует Бальде GQ España.
В сезоне-2022/2023 «Барселона» выиграла Ла Лигу, а в Лиге чемпионов закончила свои выступления ещё на групповой стадии, заняв третье место в квартете с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень».
- 27 мая 2023
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