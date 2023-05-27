Александр Мостовой: у «Спартака» однозначно будут трудности в матче с «Пари НН»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ожидает, что «Спартаку» будет непросто в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».
«У «Спартака» однозначно будут трудности в матче с «Пари НН». Если смотреть предыдущие встречи, то во всех были трудности. Три-четыре тура не могли выиграть, потом с горем пополам была ничья, потом выиграли. Трудности и должны быть — против «Спартака» будет соперник, который борется за свои позиции», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Спартак» сыграет с «Пари НН» завтра, 28 мая. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. Красно-белые прямо сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Пари НН» — 14-й, у команды 26 турнирных очков в активе.
- 27 мая 2023
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