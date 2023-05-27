Константин Кучаев: настрой на финал Кубка — всё или ничего

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от финала Фонбет Кубка России, где армейцы сыграют с «быками».

«Краснодар» старается играть в футбол, против него интересно проверить, на что ты способен, показать свою игру. Думаю, после этой игры сделаем работу над ошибками и что-то поменяем, что-то добавим в нашу игру. Есть над чем подумать, есть время для этого.

Перегорели? Сложно сказать, наверное, устали в первом тайме, больше приходилось играть без мяча. И усталость, накопившаяся в первом тайме, перенеслась на второй, где-то не хватило свежести. В финале Кубка, думаю, будем в равных условиях. И для «Краснодара» это большое событие, и для нас. Настрой на финал — всё или ничего, конечно», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

Финал Кубка России пройдёт 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Сыграют в решающем матче ЦСКА и «Краснодар».