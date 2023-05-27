Алсу Абдуллина сделала второй трофейный дубль с «Челси» за два сезона

Российская защитница «Челси» Алсу Абдуллина во второй раз подряд выиграла два трофея по итогам одного сезона в лондонском клубе.

Ранее в мае женская команда «Челси» выиграла Кубок Англии, обыграв в финале на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» (1:0). Абдуллина была заявлена на эту игру, но не появилась на поле.

Для россиянки этот трофей стал третьим в составе лондонской команды: она также выигрывала с клубом чемпионат и Кубок Англии в сезоне-2021/2022.

Сегодня «Челси» оформил победу в Суперлиге, набрав 58 очков по результатам 22 проведённых встреч. У «Ман Юнайтед», занявшего второе место, 56 очков в копилке.

Таким образом, Алсу Абдуллина сделала второй трофейный дубль (чемпионат и Кубок) за два сезона в «Челси».