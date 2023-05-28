Моуринью не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Ромы» в матче с «Фиорентиной»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после поражения команды в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», сообщает Football Italia. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
После этого поражения «Рома» утратила шансы на попадание в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат. Однако, если «Рома» обыграет «Севилью» в финальном матче Лиги Европы, то сможет выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Отметим, по ходу матча с «Фиорентиной» арбитр показал жёлтую карточку португальскому специалисту.
В заключительном туре чемпионата Италии «Рома» встретится со «Специей». Матч состоится 4 июня в Риме на стадионе «Олимпико».
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