Моуринью не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Ромы» в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после поражения команды в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», сообщает Football Italia. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

После этого поражения «Рома» утратила шансы на попадание в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат. Однако, если «Рома» обыграет «Севилью» в финальном матче Лиги Европы, то сможет выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Отметим, по ходу матча с «Фиорентиной» арбитр показал жёлтую карточку португальскому специалисту.

В заключительном туре чемпионата Италии «Рома» встретится со «Специей». Матч состоится 4 июня в Риме на стадионе «Олимпико».