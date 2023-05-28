Месси был приглашён «Барселоной» на церемонию прощания с Бускетсом и Альбой

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выступавший в командах структуры «Барселоны» с 2000 по 2021 год, получил от испанского клуба предложение посетить церемонию прощания с полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает журналист Серхи Солье в «Твиттере». Оба футболиста покинут сине-гранатовых в конце сезона.

34-летний Бускетс оказался в академии «Барселоны» в 2005 году. Церемония прощания с ним пройдёт 31 мая на «Камп Ноу». Всего в составе испанской команды он принял участие в 721 матче и выиграл 32 трофея.

34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду спустя семь лет. На счету Альбы 458 матчей за команду и 17 трофеев.

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