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Сака просил включить отступные в свой контракт, «Арсенал» отказал игроку — Daily Mail

Сака просил включить отступные в свой контракт, «Арсенал» отказал игроку — Daily Mail
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Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака на днях подписал долгосрочный контракт со своим клубом. Футболист просил включить в сделку сумму отступных, однако «канониры» отказали игроку в такой опции. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Сака по нынешнему контракту останется в команде до 2027 года. Он является воспитанником «канониров», придя в команду в 2008 году. В текущей кампании англичанин в 47 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

За тур до окончания английской Премьер-лиги «Арсенал» обеспечил себе второе место в турнирной таблице. Победителем турнира стал «Манчестер Сити», набравший 89 очков. «Арсенал» в последнем туре сыграет с «Вулверхэмптоном».

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:

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