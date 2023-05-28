«Динамо» — «Локомотив»: Сазонов вывел хозяев вперёд

В эти минуты на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте отличился Саба Сазонов, замкнув навес с фланга.

Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Главные события первой половины игры состоялись перед свистком на перерыв. Сначала на 38-й минуте Фёдор Смолов не реализовал пенальти за игру рукой Артёма Дзюбы в своей штрафной, пробив рядом со штангой. На первой компенсированной минуте полузащитник Наир Тикнизян воспользовался скидкой Дзюбы, чтобы открыть счёт. Спустя три минуты арбитр Роман Сафьян назначил ещё один пенальти в ворота Ильи Лантратова, и на этот раз Смолов был точен.

«Динамо» набрало 45 очков после 28 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении шести матчей с 9 апреля. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.