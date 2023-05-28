Фёдор Смолов: за золото в РПЛ тяжеловато бороться — в смене формата есть смысл

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о необходимости смены формата Российской Премьер-Лиги. По мнению форварда бело-голубых, его команде тяжело бороться с «Зенитом» за золотые медали национального первенства.
«За золото у нас объективно тяжеловато бороться в нынешних реалиях. Думаю, это имеет место быть, и в смене формата есть смысл. У тебя не одна команда или две борются в розыгрыше за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей, где 6 команд разыгрывают первое место. Мне кажется, есть в этом смысл в нынешних реалиях без еврокубков», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В данную минуту «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков после 29 проведённых матчей. Команда ни разу не выигрывала чемпионат России по футболу.
- 28 мая 2023
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