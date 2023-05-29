В сборную сезона Лиги 1 вошли по четыре представителя «ПСЖ» и «Ланса»

Профсоюз футболистов и тренеров Франции (UNFP) составил символическую сборную сезона Лиги 1, которая была представлена на церемонии вручения призов победителям номинаций.

Сборная составлена из игроков четырёх клубов: «ПСЖ», «Ланса», «Марселя» и «Ниццы». Чемпион делегировал лучшего игрока сезона по версии UNFP и лучшего в данный момент бомбардира чемпионата Франции Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, а также двух защитников, Нуну Мендеша и Ашрафа Хакими. Также четыре игрока представляют «Ланс», который сенсационно завоевал серебро за тур до конца сезона: нападающий Луа Опенда, полузащитник Секо Фофана, центральный защитник Кевин Дансо и голкипер Брис Самба.

От «Марселя», который финиширует на третьем месте в таблице, в сборную вошли центрбек Шансель Мбемба и центральный хавбек Валентин Ронжье. Наконец, есть один представитель «Ниццы», по итогам сезона оставшейся без еврокубков. Это сын легендарного игрока сборной Франции Лилиана Тюрама, Кефрен Тюрам-Ульен.

Фото: Фото UNFP