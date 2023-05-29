Тен Хаг рассказал о необходимости усиления для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о необходимости усиления команды.
«Клуб знает, что если вы хотите играть в топ-4 и бороться за трофеи в этой жёсткой лиге, вам нужно инвестировать, иначе у вас не будет шансов, потому что это сделают другие клубы. Мы видели это зимой. Все клубы вокруг нас сделали огромные инвестиции, а мы нет. Но всё же, я горжусь своей командой. Мы в правильном направлении, но мы не там, где должны быть. Впереди ещё долгий путь. В этой команде и в отдельных игроках есть потенциал.
В течение сезона мы показали, что добились прогресса. Это комплимент игрокам и тренерам. Мы очень много работали, но мы должны сделать инвестиции», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
По итогам сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занял третье место.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом.
- 29 мая 2023
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