Ринат Ахметов: эту победу в УПЛ «Шахтёр» будет помнить и ценить, но не праздновать

Владелец и президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов поздравил команду с чемпионством. Также он отметил, что празднования этого титула не будет.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с чемпионством! 14-й чемпионский титул, наверное, один из самых трудных и ценных в истории нашего клуба. «Шахтёр» его выиграл в сверхсложных условиях.
Этот чемпионский титул – первый для Игора Йовичевича и его тренерского штаба. Мои приветствия им и огромная благодарность. Они проделали отличную работу, сумели объединить игроков вокруг общей цели, мотивируя и поддерживая их на протяжении всего сложного пути к чемпионству. Этот титул – первый для многих молодых футболистов «Шахтёра». И я поздравляю их с этим достижением и благодарю за сильный характер, который они демонстрировали в каждом матче сезона, за огромную волю к победе, за яркую игру.
Поздравляю административный и медицинский персонал команды, менеджмент и всех сотрудников клуба. Каждый из вас приложил чрезвычайные усилия, чтобы сегодня мы могли с радостью и гордостью сказать: «Шахтёр» – чемпион!» Также я хочу поблагодарить наших соперников, которые боролись и составили нам достойную конкуренцию, которые в тяжёлое время нашли возможность играть и таким образом поддерживать болельщиков и всех украинцев, даря миллионам людей положительные эмоции. Это был интересный чемпионат. Трудный, изнурительный, но интересный. И я радуюсь, что в напряжённой борьбе, продолжавшейся до последних туров, победил «Шахтёр». Эту победу мы будем помнить и ценить, однако мы не будем её праздновать» – цитирует Ахметова официальный сайт клуба.
Напомним, «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины после победы над «Днепром-1» (3:0).
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