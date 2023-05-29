Президент «Урала» выступил против реформы РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предложениях по реформе российского футбола.
«Я за гладкий чемпионат. Это самое справедливое. Для чего нужен плей-офф? У нас много реформаторов, вот ФНЛ реформировали — сезон новый скоро начнётся, мы не знаем, когда ребятам собираться, в какой лиге будет играть «Урал-2» — в десятой зоне восьмой лиги или в зоне «Серебро», «Золото»? Нам же никто не сказал перед сезоном, как будет, разве это справедливо?» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Решение по возможной реформации Российской Премьер-Лиги будет приниматься по ходу следующего сезона. Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата.
На данный момент в РПЛ играют 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.
- 29 мая 2023
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