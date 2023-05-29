Сазонов: переехать в Италию и завоевать чемпионство — большой результат, рад за Хвичу

Защитник «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов отреагировал на то, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии в текущем сезоне.

«Результат Кварацхелии в «Наполи»? Я застал его, когда он ещё играл в «Рубине». Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат. Он внёс вклад. Но, конечно, чемпионство – заслуга всей команды. Я считаю, что это заслуга всей команды. Хорошая команда, хороший тренер, хороший игрок», – приводит слова Сазонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 42 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.