Веденеев: от резервистов в «Зените» ждут больше, чем они могут показать

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал итоги матча чемпионата России, в котором петербуржцы без нескольких игроков основного состава сыграли вничью с командой «Сочи» (1:1).

«Матч с «Сочи» относится к тем играм, от которых мы чего ждём, то и получается. Конечно, были шансы забить ещё, но в том и дело, что у игроков более высокого уровня, которые вчера не играли, реализация выше. А всех «забивных» и отдающих на поле не было. Поэтому игра была более предсказуемая в атаке. Хотя по привычке крайние защитники атаковали, подключались к атакам, шли фланговые подачи. Но было или чуть-чуть неточно, или медленно – и защитники «Сочи» успевали всё перекрывать. Ясно, что и сыгранности, и взаимопонимания «Зениту» не хватало, но плохо команда не играла. Играли на своём уровне, с учётом поиска дополнительной мотивации. Хотя эта мотивация – это мозоль. Но я считаю, что она начинается с подписи под контрактом с клубом. И после этого ты должен мотивацию искать не то что перед каждым матчем, а перед каждой тренировкой. Чтобы у руководства клуба голова не болела об этом – мы вам платим, будьте любезны, находите мотивацию. Но в игре с «Сочи» у зенитовцев проблем с мотивацией не было.

Думаю, тренерский штаб продолжает от всех резервистов чего-то ждать. И мне кажется, что ждут от них больше, чем они могут показать. Но все играли на своём уровне, хотя если в атаке и средней линии была напряжённая борьба с соперниками, то в обороне «Зенит» в этом составе много позволяет сопернику. Поэтому в матчах с не самыми сильными оппонентами и возникает такое напряжение и голы», – приводит слова Веденеева «РБ Спорт».