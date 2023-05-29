Тен Хаг — о вратарской позиции в «МЮ»: де Хеа останется, но он не всегда будет основным

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем испанского вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа.
«Де Хеа останется, но я не могу сказать, что он всегда будет главный кандидатом на роль основного голкипера команды. Я говорю это потому, что в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», конкуренция должна быть всегда, на всех позициях.
Игра ногами — это не просто моя прихоть, это скорее то, чего требует современный топ-футбол. Если вы наблюдаете за самыми крупными командами, вы видите, что они умеют играть от обороны и использовать своего вратаря как дополнительного футболиста в защите. В противном случае соперникам очень просто оказать на вашу команду давление. Де Хеа должен был стать лучше в этом, и в ряде игр он продемонстрировал прогресс», — приводит слова тен Хага The Times.
В текущем сезоне на счету де Хеа 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге, в которых он пропустил 43 гола.
- 29 мая 2023
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