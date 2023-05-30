Россиянин в чемпионате Бангладеш: я здесь застрял. Меня просто кормят — и всё

Экс-футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что ждёт возможности покинуть свою нынешнюю команду «Уттара» из чемпионата республики Бангладеш.

«Я живу на базе, поэтому не скажу за стоимость жилья. Порядок цен на продукты такой: фрукты, которые тут растут, очень дешёвые: бананы, яблоки, манго, апельсины. А импорт очень дорогой. Но я особо ничего не покупаю, только воду и фрукты. Питаюсь на базе ведь. На что живу, если мне не готовы платить?

Меня просто кормят, да и всё. Я здесь застрял. Жду, когда мне отдадут две зарплаты, паспорт и купят билет на самолёт. И я уеду домой. Хотя я говорил руководству, что хочу и готов играть. Для меня опыт в Бангладеш – очень плохой.

Возможно, не повезло с командой, и, подпиши контракт я с одним из лидеров, всё могло быть иначе. И было бы, наверное», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.