Ловчев: как работают московские клубы, если они не могут опередить средний «Ростов»?

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне.
«Просто представьте вариант, который был бы раньше — то есть команда претендует на то, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Это довольно-таки средняя команда, из которой Карпин выжимает больше, чем максимум — и думаю, если «Ростов» не укрепится, высоко он в следующем чемпионате не будет.
Но тут вопрос и в другом. У нас достаточно много амбициозных команд с большими бюджетами, за спиной которых сильные компании. Вопрос к «Динамо» и «Локомотиву», а по большому счёту и к ЦСКА со «Спартаком»: как так получилось, что средняя команда, из которой уехали легионеры и которая путешествует больше всех в стране из-за закрытого аэропорта, команда со средним финансированием играет не просто на равных, а опережает вас? Как у вас построена работа, что вы, беря иностранцев, меняя тренеров — не можете опередить средний «Ростов»? Как вы клубами управляете? Может быть, и не нужно вам столько денег и столько иностранцев, и дело не в деньгах и не в их количестве — а в том, как вы ими распоряжаетесь?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Перед заключительным туром чемпионата России у ЦСКА 55 очков, у «Спартака» — 54, у «Ростова» — 53, у «Динамо» — 45, а у «Локомотива» — 42.
- 30 мая 2023
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