«МЮ» учтёт мнение коммерческих партнёров и женской команды при решении по Гринвуду

Различные заинтересованные стороны в «Манчестер Юнайтед» могут повлиять на будущее Мэйсона Гринвуда в клубе, сообщает Mirror. После завершения внутреннего расследования в отношении игрока, клуб предложит им высказать своё мнение о принятом решении. К таким сторонам относятся коммерческие партнеры, болельщики и члены женской команды клуба. Таким образом, в «МЮ» хотят добиться того, чтобы решение принималось с одобрения всех сторон.

Гринвуд не играет за клуб 16 месяцев, с октября 2022 года, когда ему предъявили обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении, а также в нападении с причинением телесных повреждений. Позднее Королевская прокурорская служба сняла с игрока все обвинения, но клуб оставил в силе его отстранение от матчей и тренировок до окончания внутреннего расследования.

Решение о судьбе Гринвуда может быть принято после 3 июня, когда «МЮ» сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити». Футболист хочет возобновить карьеру, а его контракт с клубом действует до 2025 года.

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