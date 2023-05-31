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Хесус Навас: надо сыграть с желанием и продемонстрировать высокую интенсивность

Хесус Навас: надо сыграть с желанием и продемонстрировать высокую интенсивность
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Защитник «Севильи» Хесус Навас рассказал какие качества понадобятся испанской команде, чтобы хорошо сыграть с «Ромой» в сегодняшнем финале Лиги Европы.

«Нам прежде всего понадобится терпение. Понимаем, что «Рома» — великолепная команда, которая играет очень компактно. Надо сыграть с желанием и продемонстрировать высокую интенсивность», — приводит слова Наваса пресс-служба УЕФА.

Финальный матч второго по значимости еврокубка пройдёт сегодня, 31 мая, в 22:00 по мск. «Севилья» является самой титулованной командой турнира, выигрывав турнир шесть раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Испанская команда ни разу не проигрывала в финалах Лиги Европы.

«Рома» второй год подряд выходит в финал еврокубка, в прошлом сезоне выиграв Лигу Конференций.

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