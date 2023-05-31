Кварацхелия, Осимхен, Леау и Мартинес — в сборной лучших игроков Серии А по версии ESPN

Игроки «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, нападающий «Милана» Рафаэл Леау, а также форвард «Интера» Лаутаро Мартинес попали в сборную лучших игроков чемпионата Италии по версии ESPN.
Отметим, что главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти признали лучшим менеджером Серии А.
Полная сборная выглядит так:
Вратарь: Иван Проведель («Лацио»);
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Карлос Аугусто («Монца»);
Полузащитники: Рафаэл Леау («Милан»), Николо Барелла («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Италии одержал «Наполи». Туринский «Ювентус» из-за снятия очков не квалифицировался в Лигу чемпионов сезона-2023/2024.
- 31 мая 2023
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