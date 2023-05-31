Лукас Вера оценил сезон-2022/2023 в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера оценил сезон-2022/2023.
«Для меня персонально этот сезон сложился очень хорошо, даже прекрасно, потому что изначально приезд сюда был вызовом для меня. Много о чём говорили год назад, все эти разговоры о боевых действиях и так далее… Но я себя здесь чувствую комфортно. Команда, тренерский штаб, люди в клубе с самого первого дня ко мне отнеслись хорошо. Это был важный год для меня.
Команда хотела набрать более 40 очков. Перед последней игрой у нас 43. Нам немного больно, что мы сыграли вничью с «Зенитом» (2:2), пропустив гол на последней минуте. Однако, я думаю, коллектив провёл хороший сезон, это отразилось на каждом из парней. Многие сейчас думают, остаться в клубе или перейти в команду покрупнее «Оренбурга».
Атмосфера внутри коллектива помогла добиться неплохих результатов в сезоне? Да, это действительно так. С каждым днём атмосфера в клубе становится только позитивнее за счёт как латиноамериканцев, так и русских ребят. Наверное, мы больше отвечаем за атмосферу, потому что находимся всегда вместе. Русские ребята тоже подстраиваются, но аргентинцы задают тон», — приводит слова Веры Metaratings.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка за 29 матчей.
- 31 мая 2023
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