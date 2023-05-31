Канчельскис: если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.
«Если предложение есть, то почему бы не него и не согласиться? Но откуда вы узнали, что он готов уехать? Написал армянский журналист? Мне сложно судить, какой вес он имеет в спортивной журналистике. Если бы об этом написали европейские ведущие СМИ, то тогда это уже другое дело.
Теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет досконально обсудить эту тему», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».
22-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 39 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сам Сперцян заявлял, что сконцентрирован на игре за «Краснодар», а тема с его возможным переездом в Европу закрыта.
- 31 мая 2023
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:21
-
17:20
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:42