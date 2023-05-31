Канчельскис: если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Если предложение есть, то почему бы не него и не согласиться? Но откуда вы узнали, что он готов уехать? Написал армянский журналист? Мне сложно судить, какой вес он имеет в спортивной журналистике. Если бы об этом написали европейские ведущие СМИ, то тогда это уже другое дело.

Теоретически можно говорить о многих вещах, нужно смотреть конкретно на предложения. Вот когда они будут, тогда и можно будет досконально обсудить эту тему», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».

22-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 39 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сам Сперцян заявлял, что сконцентрирован на игре за «Краснодар», а тема с его возможным переездом в Европу закрыта.