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Сперцян решил уйти из «Краснодара» летом. Им интересуются четыре европейских клуба

Сперцян решил уйти из «Краснодара» летом. Им интересуются четыре европейских клуба
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял решение покинуть российский клуб ближайшим летом. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Храч Хачатрян.

По информации источника, армянский футболист может рассматривать варианты с переходом в немецкий или итальянский чемпионат. К Сперцяну проявляют интерес немецкие «Фрайбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия», а также итальянские «Милан» и «Фиорентина».

22-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 39 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сам Сперцян заявлял, что сконцентрирован на игре за «Краснодар», а тема с его возможным переездом в Европу закрыта.

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