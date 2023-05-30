Сперцян решил уйти из «Краснодара» летом. Им интересуются четыре европейских клуба
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял решение покинуть российский клуб ближайшим летом. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Храч Хачатрян.
По информации источника, армянский футболист может рассматривать варианты с переходом в немецкий или итальянский чемпионат. К Сперцяну проявляют интерес немецкие «Фрайбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия», а также итальянские «Милан» и «Фиорентина».
22-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 39 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сам Сперцян заявлял, что сконцентрирован на игре за «Краснодар», а тема с его возможным переездом в Европу закрыта.
Перед уходом Сперцян может выиграть приз лучшему игроку сезона в РПЛ
Комментарии
- 30 мая 2023
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:32
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:19
-
12:17
-
12:06
-
12:03
-
11:57
-
11:49
-
11:36
-
11:36
-
11:25
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:31
-
10:29
-
10:21
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:08
Партнерский контент