Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Руденко находится в шорт-листе клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клубу интересен нападающий «Химок» Александр Руденко. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Оренбург» близок к подписанию форварда за 30 млн рублей.
«Никаких официальных переговоров по Руденко сейчас не ведётся. Заинтересован ли «Оренбург» в этом игроке? Он просто есть в шорт-листе», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
24-летний Руденко выступает за подмосковную команду с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Руденко оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс. (около 78 млн рублей).
- 31 мая 2023
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:26
-
17:21
-
17:20
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50