Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Руденко находится в шорт-листе клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клубу интересен нападающий «Химок» Александр Руденко. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Оренбург» близок к подписанию форварда за 30 млн рублей.

«Никаких официальных переговоров по Руденко сейчас не ведётся. Заинтересован ли «Оренбург» в этом игроке? Он просто есть в шорт-листе», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний Руденко выступает за подмосковную команду с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Руденко оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс. (около 78 млн рублей).