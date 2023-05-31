ЦСКА подтвердил уход Георгия Щенникова и поблагодарил игрока

ЦСКА официально подтвердил, что 32-летний защитник Георгий Щенников покинет команду ближайшим летом, отметив вклад игрока в завоевание клубом множества трофеев.

«Друзья, игра с «Ростовом» станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Жора – наш воспитанник, он провёл в клубе 20 лет, и мы не можем оставить его без достойных проводов! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев! Ждём вас на «ВЭБ Арене» в эту субботу на матче ЦСКА – «Ростов», – сообщает пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Обе команды претендуют на второе место в таблице РПЛ, которое сейчас занимают армейцы. Отрыв ЦСКА от «Ростова» (четвёртое место) составляет два очка.