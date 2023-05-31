Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА подтвердил уход Георгия Щенникова и поблагодарил игрока

ЦСКА подтвердил уход Георгия Щенникова и поблагодарил игрока
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА официально подтвердил, что 32-летний защитник Георгий Щенников покинет команду ближайшим летом, отметив вклад игрока в завоевание клубом множества трофеев.

«Друзья, игра с «Ростовом» станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Жора – наш воспитанник, он провёл в клубе 20 лет, и мы не можем оставить его без достойных проводов! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев! Ждём вас на «ВЭБ Арене» в эту субботу на матче ЦСКА – «Ростов», – сообщает пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Обе команды претендуют на второе место в таблице РПЛ, которое сейчас занимают армейцы. Отрыв ЦСКА от «Ростова» (четвёртое место) составляет два очка.

Материалы по теме
Агент Щенникова — об уходе защитника из ЦСКА: для нас важно остаться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023