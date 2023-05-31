РФС продолжает переговоры с УЕФА по допуску сборной России к международным турнирам

В Российском футбольном союзе рассказали, как решается вопрос возвращения сборной России на международную арену в плане участия в официальных турнирах. Ранее в РФС заявляли, что окончательное решение о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) будет приниматься весной 2023 года.
«В части сроков речь шла об ориентире, а не о дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки. Как только какие-либо решения будут приняты — мы о них проинформируем. Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение (о перехода в АФК – Прим. «Чемпионата»), нет. Продолжаются переговоры с УЕФА», – приводит слова источника в пресс-службе РФС «РБ Спорт».
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.
- 31 мая 2023
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