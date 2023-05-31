«Севилья» — «Рома»: Манчини отправил мяч в свои ворота, счёт стал равным на 55-й минуте

Cегодня, 31 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встречаются испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Стартовый свисток Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол.

«Севилья» шесть раз выигрывала Лигу Европы (Кубок УЕФА). В последний раз команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991.