«Севилья» — «Рома»: Манчини отправил мяч в свои ворота, счёт стал равным на 55-й минуте

Cегодня, 31 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встречаются испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Стартовый свисток Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол.
«Севилья» шесть раз выигрывала Лигу Европы (Кубок УЕФА). В последний раз команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991.
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